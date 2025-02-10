غداً في هذا الموعد.. تسليم وتسلم في "الخارجية"

يقام حفل التسليم والتسلم في وزارة الخارجية والمغتربين بين الوزير السابق الدكتور عبدالله بو حبيب والوزير الجديد السفير يوسف رجي، عند الواحدة الا ربعا ظهر غد الثلاثاء. (الوكالة الوطنية)

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