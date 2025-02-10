Advertisement

لبنان

غداً في هذا الموعد.. تسليم وتسلم في "الخارجية"

Lebanon 24
10-02-2025 | 09:08
A-
A+
Doc-P-1318398-638748006198501230.jpg
Doc-P-1318398-638748006198501230.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يقام حفل التسليم والتسلم في وزارة الخارجية والمغتربين بين الوزير السابق الدكتور عبدالله بو حبيب والوزير الجديد السفير يوسف رجي، عند الواحدة الا ربعا ظهر غد الثلاثاء. (الوكالة الوطنية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48208 شهداء و111655 إصابة منذ السابع من تشرين الأول 2023
lebanon 24
10/02/2025 18:01:26 Lebanon 24 Lebanon 24
دورة تدريبية متخصصة لموظّفي وزارة الصناعة
lebanon 24
10/02/2025 18:01:26 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: أخذنا كل الضمانات اللازمة من قبل الرئيس سلام ألا يكون هناك عرقلة لعمل الوزارات من قبل وزارة المالية
lebanon 24
10/02/2025 18:01:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الروسية: إدارة ترامب مهتمة بالحوار مع موسكو ونحن مستعدون لذلك
lebanon 24
10/02/2025 18:01:26 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة

الخارحية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:55 | 2025-02-10
10:39 | 2025-02-10
10:37 | 2025-02-10
10:12 | 2025-02-10
10:12 | 2025-02-10
09:54 | 2025-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24