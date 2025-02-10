Advertisement

لبنان

عن عودة النازحين السوريين: وزيرة الشؤون الاجتماعية تكشف موقف لبنان

Lebanon 24
10-02-2025 | 09:11
A-
A+
Doc-P-1318400-638748009850930788.jpg
Doc-P-1318400-638748009850930788.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية، حنين السيد، في تصريح لـ "الحدث" أن عودة النازحين السوريين إلى وطنهم يجب أن تكون طوعية. وأضافت أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع الحكومة السورية على تأمين عودة آمنة وطوعية للنازحين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: ما حققناه من انجازات في إيران ولبنان وسوريا كانت أحلاما بالنسبة لنا
lebanon 24
10/02/2025 18:00:59 Lebanon 24 Lebanon 24
"ثغرة".. ماذا كشفت معركة حدود لبنان وسوريا؟
lebanon 24
10/02/2025 18:00:59 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارات اسرائيلية استهدفت معبر قلد السبع الحدودي مع سوريا في جرد الهرمل
lebanon 24
10/02/2025 18:00:59 Lebanon 24 Lebanon 24
القصة الكاملة لـ"توتر الحدود" بين لبنان وسوريا.. تصعيد جديد!
lebanon 24
10/02/2025 18:00:59 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

لبنان

سوريا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:55 | 2025-02-10
10:39 | 2025-02-10
10:37 | 2025-02-10
10:12 | 2025-02-10
10:12 | 2025-02-10
09:54 | 2025-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24