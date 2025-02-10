عن عودة النازحين السوريين: وزيرة الشؤون الاجتماعية تكشف موقف لبنان

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية، حنين السيد، في تصريح لـ "الحدث" أن عودة النازحين السوريين إلى وطنهم يجب أن تكون طوعية. وأضافت أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع الحكومة السورية على تأمين عودة آمنة وطوعية للنازحين.

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