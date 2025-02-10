بو عاصي: وحدها الكرامة الوطنية تحمي السيادة في وجه اي محتل

كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي عبر منصة "اكس": "رد الجيش اللبناني بحزم على السوريين في شباط 1978 فاستشهد النقيب البطل عبدالله الحدشيتي ابن حمانا الحبيبة. قصف السوريّون بوحشية المناطق السكنية في مثلث الصمود ولم نتزعزع. وحدها الكرامة الوطنية تحمي السيادة في وجه اي محتل".

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