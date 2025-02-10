"اليونيفيل" ترحب بتشكيل الحكومة: نتطلع إلى مواصلة التعاون لتحقيق السلام

هنأت قوات "اليونيفيل" في لبنان بـ"تشكيل الحكومة الجديدة" برئاسة القاضي نواف سلام، معربة عن دعم قوات حفظ السلام للحكومة في جهودها لتنفيذ القرار 1701 بشكل كامل، بما في ذلك من خلال الشراكة القوية مع الجيش والمؤسسات الأمنية الأخرى.

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وأكدت "اليونيفيل" دعمها للقوات المسلحة اللبنانية في إعادة انتشارها في جنوب لبنان، مجددة تأكيد دعمها المؤسسات الحكومية في سعيها لإرساء سلطة الدولة ومساعدة المواطنين على العودة إلى قراهم وبدء إعادة الاعمار، وأضافت: "كذلك، تظل اليونيفيل ملتزمة بدعم استقرار المنطقة من أجل عودة الحياة الطبيعية للسكان على جانبي الخط الأزرق".

وتابعت: "تبقى اليونيفيل متمسكة بمسؤولياتها في ضمان الأمن والاستقرار، بما في ذلك من خلال المراقبة بحيادية لالتزامات جميع الأطراف وفقاً للقرار 1701".

وختم: "نحن نتطلع إلى مواصلة التعاون مع الحكومة اللبنانية الجديدة لتحقيق السلام الدائم والتعافي المستدام".