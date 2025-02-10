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لبنان

روّجا المخدّرات وعملة مزيّفة.. وهذا ما حلّ بهما

Lebanon 24
10-02-2025 | 11:19
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات النصب والاحتيال التي تطال العديد من المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية.
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توافرت معطيات حول قيام مجهولَين بترويج العملة المزيّفة داخل المحال التجارية في منطقتَي حاصبيا ومرجعيون.

على أثر ذلك باشرت القطعات المختصة بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المذكورَين وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويّتَيهما وهما:

ع. ر. س. (من مواليد عام ۲۰۰۷، لبناني)
ن. ك. (من مواليد عام ٢٠٠٤، لبناني)
بتاريخ 3- 2- 2025 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف الأول في محلة الهبارية، وبالتزامن نفّذت دورية أخرى عملية مداهمة لمكان تواجد الثاني في محلة شبعا أسفرت عن توقيفه. وبتفتيشهما، تم ضبط مسدّس حربيّ ومبلغ ماليّ مزيّف من فئة المئة دولار أميركي.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة قيامهما بترويج العملة المزيّفة في حاصبيا ومرجعيون، إضافةً إلى ترويج الحبوب المخدّرة وحشيشة الكيف.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
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