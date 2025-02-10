أول إطلالة لنواف سلام من السرايا

يتحدث رئيس الحكومة نواف سلام في إطلالته الاولى من السرايا الحكومي، غدا الثلاثاء عند الساعة الثامنة والنصف مساءً، عبر تلفزيون لبنان، وذلك في حوار مباشر يجريه معه عدد من الصحافيين.

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