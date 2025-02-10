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لبنان

أول إطلالة لنواف سلام من السرايا

Lebanon 24
10-02-2025 | 12:16
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يتحدث رئيس الحكومة نواف سلام في إطلالته الاولى من السرايا الحكومي، غدا الثلاثاء عند الساعة الثامنة والنصف مساءً، عبر تلفزيون لبنان، وذلك في حوار مباشر يجريه معه عدد من الصحافيين.
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