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لبنان

الأمين العام لـ"تيار المستقبل": بعد سقوط عصابة الأسد أخذنا جزءاً كبيراً من حق رفيق الحريري

Lebanon 24
10-02-2025 | 13:10
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 لبى الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، خلال زيارته عاصمة الشمال، دعوة قطاع التجار ورجال الأعمال في منسقية طرابلس. 

وتطرق الحريري  في كلمته الى كتاب الوزير السابق باسم السبع "لبنان في ظلال جهنم" التي سيوقعه يوم السبت المقبل في 15 شباط الجاري، ومقابلته مع قناة "السعودية" التي يشرح فيها تفاصيل ما عاناه الرئيس الشهيد رفيق الحريري من عصابة الأسد التي تمكن الأحرار من تخليص وسوريا ولبنان من شرها.
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وقال: "كان هدف الرئيس الشهيد أن يبنى دولة في لبنان، لكن عصابة الأسد منعت ذلك خوفاً على حكمها في سوريا، لكن اليوم، بعد سقوط هذه العصابة، أخذنا جزءاً كبيراً من حق رفيق الحريري نأمل أن يكتمل بانكشاف دور هذه العصابة في اغتياله أيضاً".

وإذ اعتبر أن "أغلى أمانات الرئيس الشهيد التي تركها لنا، هي الرئيس سعد الحريري، وهي أمانة نحميها ونصونها برموش العين"، قال:"ننتظره في 14 شباط، لنستمع إلى كلمة من يحترم كلمته ويحترم إرادة الناس، وما ستتضمنه من موقف من المتغيرات الحاصلة في لبنان والمنطقة".

وإذ شدد على "التمسك بالدستور، ودعم مسيرة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي التزم بخطاب قسم يشبهنا ويمثلنا"، قال :"نشد على يده، وندعو له بالتوفيق"، وتمنى أن "تكون انطلاقة العهد واعدة، مع تشكيل الحكومة الجديدة"، مشيراً إلى أن "ما حصل في مرحلة التشكيل يجب أن يكون وراء الجميع، وأن يكون الحكم من الان وصاعداً على عمل الحكومة وبرنامجها".

وختم مخاطباً الحضور: "ما دام هناك أوفياء مثلكم، فهذه المسيرة ستبقى حية وعصية على الكسر، وستستمر شعبية وجماهيرية بقيادة الرئيس سعد الحريري الذي ننتظر وصوله إلى لبنان بالسلامة، لنكون معه على الضريح في 14 شباط، وما بعد 14 شباط في كل مكان". (الوكالة الوطنية) 
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