جديد "طقس لبنان".. إليكم ما سيشهده بعد يومين!

قال رئيس فرع مصلحة الأرصاد الجويّة في مطار بيروت وسام أبو خشفة لـ"لبنان24" إن طقس لبنان سيشهد انفراجات يوم غدٍ الثلاثاء بعدما سيطر عليه منخفض جوي جديد أقل حدّة من العاصفة "أسيل" التي ضربت لبنان الأسبوع الماضي.

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وذكر أبو خشفة أنَّ يوم الثلاثاء سيشهد أمطاراً خفيفة متفرقة لكنها ستشتد ليل الأربعاء والخميس، فيما الثلوج ستنهمر على ارتفاع 1100 متر.

وأوضح أبو خشفة أن المنخفض سينحسر فجر الجمعة، فيما سيكون طقس "الويك إند" جيداً وسط ارتفاع بدرجات الحرارة.