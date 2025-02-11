بداية تحالف متني في الانتخابات والعين على "الاتحاد"

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بدأت القوى السياسية التحضير للاستحقاقات الديموقراطية، بدءا بالإنتخابات البلدية والإختيارية في أيار المقبل، وصولاً الى الإنتخابات النيابية في أيار العام 2026 .وعلم ان "التيار الوطني الحر" إنصرف فور معرفته بأنه خارج الحكومة الى السعي الى تركيب التحالفات الإنتخابية بدءا بالمتن الشمالي حيث جمع عشاء قبل أيام قليلة رئيس "التيار"جبران باسيل والوزير السابق الياس المر وعددا من معاونيه، وتم الإتفاق على التحالف في الإنتخابات البلدية المقبلة والسعي قدر الإمكان الى المحافظة على "إتحاد بلديات المتن" ، إذ ينوي عدد من رؤساء البلديات المتنية الى الترشح لرئاسته وخاصةً رئيس بلدية بيت مري روي أبو شديد وربما يكون هناك مرشح للكتائب على المنصب عينه، في حين يسعى تحالف المر باسيل الى الحفاظ على رئاسة الإتحاد للسيدة ميرنا المر .المصدر شدد على أن التحالف سيكون كاملا، في البلدية والنيابة حيث من الممكن أن ينضم حزب الطاشناق الى هذا التحالف إذا ضمَن أن هناك إمكانية للوصول الى الحاصل الثالث لهذه اللائحة في الانتخابات.وفي المعلومات ان الطاشناق سيكون لديه خيار آخر مثل الإنضمام الى اللائحة التي يزعم رجل الأعمال سركيس سركيس تشكيلها في المتن لدورة 2026 النيابية.