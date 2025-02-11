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لبنان

هو إبن شقيقة أحد النواب... مقتل شاب لبنانيّ في سوريا بعد خطفه

Lebanon 24
11-02-2025 | 06:29
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علم "لبنان 24" أنّ عناصر من "هيئة تحرير الشام" قتلوا خضر كرم زعيتر إبن شقيقة النائب غازي زعيتر.
 
 
وبحسب المعلومات، خُطِفَ زعيتر من بلدة بلوزة في سوريا، وقُتِلَ ورُمِيَت جثته في محلة العريض عند الحدود السوريّة - اللبنانيّة.
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زعيتر

هيئة تحرير الشام

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