هو إبن شقيقة أحد النواب... مقتل شاب لبنانيّ في سوريا بعد خطفه

علم "لبنان 24" أنّ عناصر من "هيئة تحرير الشام" قتلوا خضر كرم زعيتر إبن شقيقة النائب غازي زعيتر.

وبحسب المعلومات، خُطِفَ زعيتر من بلدة بلوزة في سوريا، وقُتِلَ ورُمِيَت جثته في محلة العريض عند الحدود السوريّة - اللبنانيّة.