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لبنان

سلام يتلقى اتصال تهنئة من وزير الخارجية الاماراتي

Lebanon 24
11-02-2025 | 07:54
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تلقى رئيس الحكومة نواف سلام، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، هنأه فيه بتشكيل الحكومة.
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سلام

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