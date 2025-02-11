السفير المصري زار المفتي دريان: الفترة المقبلة مليئة بالعمل

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، سفير جمهورية مصر العربية علاء موسى.



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اضاف: "تناولنا أيضاً، الفترة المقبلة وهي مليئة بالعمل، والتشكيلة الحكومية التي تعكس بوادر وإشارات إيجابية بأن القادم أفضل. وأيضاً تبادلنا الحديث في إصرار دولة الرئيس سلام وحرصه على الإصلاح والبدء بخطوات حقيقية تجاه عودة لبنان مرة أخرى الى عمل المؤسسات في الداخل، والتغلب على كثير من المعوقات". وبعد اللقاء، قال موسى: "تشرفت بلقاء سماحته، والزيارة لأكثر من سبب، أولها للاطمئنان على صحته وخروجه من الوعكة الصحية التي ألمت به بسلام، والأمر الآخر تحدثنا في الوضع في لبنان لأن هناك تطورات إيجابية كثيرة مرت به، بدءا من انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية وتسمية القاضي نواف سلام رئيسا للحكومة ونجاحه في تشكيلها في مدة قصيرة".اضاف: "تناولنا أيضاً، الفترة المقبلة وهي مليئة بالعمل، والتشكيلة الحكومية التي تعكس بوادر وإشارات إيجابية بأن القادم أفضل. وأيضاً تبادلنا الحديث في إصرار دولة الرئيس سلام وحرصه على الإصلاح والبدء بخطوات حقيقية تجاه عودة لبنان مرة أخرى الى عمل المؤسسات في الداخل، والتغلب على كثير من المعوقات".

وتابع: "كما تحدثنا عن التناغم الموجود بين دولة رئيس الوزراء وفخامة رئيس الجمهورية، وهذا يؤدي الى مناخ طيب للعمل، وأيضاً تناولنا الشأن الإقليمي والتحديات التي تواجه المنطقة، خصوصا في ما يتعلق بالوضع في الأراضي الفلسطينية والمسألة المتعلقة بإعادة إعمار غزة وتثبيت وقف إطلاق النار، كلها أمور تحدثنا فيها واستمعت الى وجهة نظر سماحته، وإنشاء الله الأيام المقبلة تحمل ألاخبار الجيدة للبنان وكل المنطقة".