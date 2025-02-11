وزير الزراعة: لضرورة العمل المشترك في المرحلة المقبلة

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أكد وزير الزراعة نزار هاني في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أنّ خطاب القسم للرئيس اللبناني جوزيف عون وضع خطوطًا واضحة للمرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن البيان الوزاري سيتماشى تمامًا مع هذه الخطوط. وأوضح أن الحكومة تعمل بروح إيجابية مع التركيز على تحسين الوضع في لبنان، مؤكّدًا أهمية الوحدة لتجاوز التحديات.كما شدّد على ضرورة الابتعاد عن منطق التقسيم والتركيز على الإنقاذ والإصلاح، خاصة في القطاع الزراعي، الذي تضرر بفعل العدوان الإسرائيلي. وأشار إلى تقرير يوضح تضرر حوالي 2192 هكتارًا من الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن عملية التعويض ستكون مرتبطة بإعادة الإعمار.