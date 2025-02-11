مناشدين الشرع لإيجاد حلول عاجلة.. احتجاجات لمعتقلي الرأي السوريين داخل السجون اللبنانية (صورة)

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وأكد المعتقلون في بيان لهم أن "هذا الإضراب وسيلة للتعبير و احتجاجا لعدم تنفيذ قرار إعادتهم للدولة السورية"، مؤكدين أن "هذا القرار لم يتخذ بسهولة، مدركين المخاطر الصحية التي قد تترتب عليه".وأوضح المعتقلون أن "القضية تستحق كل هذه التضحية"، مؤكدين "عدم التراجع عن هذا الإضراب حتى يدخلون للأراضي السورية".وطالب المعتقلون باستكمال "الإتفاق بين الحكومتين السورية واللبنانية والقاضي باستعادة المعتقلين السوريين لبلدهم، وعدم دمج مع السجناء الجنائيين المتهمين بـ "سرقة - مخدرات - تزوير وغيره من دعاوي جنائية"، داعين كافة الجهات المعنية إلى "الانتباه إلى القضية والعمل على إيجاد حلول عاجلة".وناشد المعتقلون السوريون في السجون اللبنانية الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، للنظر بأوضاعهم والعمل على الإفراج عنهم وإعادتهم إلى عائلاتهم في أسرع وقت.