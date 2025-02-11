"للعمل فورًا على معالجة هذا التقصير".. نائب يُناشد وزير الطاقة

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وقال: "نظرا للمعاناة المستمرة التي يواجهها أهلنا في القرى التي تتغذى من معمل بولس أرقش، وحيث أن بعض هذه البلدات يعاني أخيرا من انقطاع كامل في التيار الكهربائي، أدعو مؤسسة كهرباء لبنان إلى تحمل مسؤولياتها والعمل فورا على معالجة هذا التقصير غير المقبول وتأمين التغذية الكهربائية لهذه القرى، كما هي الحال في غيرها من البلدات".وطالب وزير الطاقة بـ"التدخل الفوري واتخاذ الإجراءات الحازمة ضد أي تقصير وإعطاء الأوامر العاجلة للمعنيين لإعادة التيار الكهربائي إلى هذه القرى، تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة بين جميع المواطنين".وأكد "وقوفه الدائم إلى جانب الأهالي وحقهم المشروع في الحصول على الكهرباء"، وقال: "سأتابع هذا الملف حتى تحقيق الحلول العادلة والمنصفة".