Advertisement

لبنان

"للعمل فورًا على معالجة هذا التقصير".. نائب يُناشد وزير الطاقة

Lebanon 24
11-02-2025 | 13:20
A-
A+
Doc-P-1319075-638749023250357718.jpeg
Doc-P-1319075-638749023250357718.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ناشد النائب شربل مسعد في بيان، وزير الطاقة جو صدي "إعطاء الأوامر العاجلة للمعنيين لإعادة التيار الكهربائي إلى القرى، التي تتغذى من معمل بولس أرقش".

وقال: "نظرا للمعاناة المستمرة التي يواجهها أهلنا في القرى التي تتغذى من معمل بولس أرقش، وحيث أن بعض هذه البلدات يعاني أخيرا من انقطاع كامل في التيار الكهربائي، أدعو مؤسسة كهرباء لبنان إلى تحمل مسؤولياتها والعمل فورا على معالجة هذا التقصير غير المقبول وتأمين التغذية الكهربائية لهذه القرى، كما هي الحال في غيرها من البلدات".
Advertisement

وطالب وزير الطاقة بـ"التدخل الفوري واتخاذ الإجراءات الحازمة ضد أي تقصير وإعطاء الأوامر العاجلة للمعنيين لإعادة التيار الكهربائي إلى هذه القرى، تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة بين جميع المواطنين".

وأكد "وقوفه الدائم إلى جانب الأهالي وحقهم المشروع في الحصول على الكهرباء"، وقال: "سأتابع هذا الملف حتى تحقيق الحلول العادلة والمنصفة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:49 | 2025-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:29 | 2025-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:52 | 2025-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:30 | 2025-02-11
15:29 | 2025-02-11
15:25 | 2025-02-11
15:21 | 2025-02-11
15:20 | 2025-02-11
15:19 | 2025-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24