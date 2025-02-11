العثور على جثة امرأة مسنّة في الميناء.. والتحقيقات جارية

Advertisement

عُثر اليوم على جثة امرأة تبلغ من العمر 75 عامًا داخل شقتها في مدينة الميناء، بناية الزيلع – الطابق الثالث، قرب مستديرة الساعة، حسب مندوبة "لبنان24".ووفق المعلومات الأولية، يُرجَّح أن الوفاة طبيعية، إلى حين صدور تقرير الطبيب الشرعي.وحضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقًا لكشف ملابسات الحادثة.