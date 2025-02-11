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لبنان

العثور على جثة امرأة مسنّة في الميناء.. والتحقيقات جارية

Lebanon 24
11-02-2025 | 15:19
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عُثر اليوم على جثة امرأة تبلغ من العمر 75 عامًا داخل شقتها في مدينة الميناء، بناية الزيلع – الطابق الثالث، قرب مستديرة الساعة، حسب مندوبة "لبنان24".

ووفق المعلومات الأولية، يُرجَّح أن الوفاة طبيعية، إلى حين صدور تقرير الطبيب الشرعي.
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وحضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقًا لكشف ملابسات الحادثة.
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