صرّافون مسلحون

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بعد زيادة عمليات السرقة التي تستهدف محلات الصرافة، أظهرت حادثة الحمرا الاخيرة أن الصرافين اتخذوا إجراءات أمنية عبر حمل أسلحة فردية بهدف حماية أنفسهم ومصالحهم، وخصوصا بعد تعرض العديد منهم للسلب والقتل.وتجدر الاشارة إلى أن هناك دعوة من نقابة الصرافين لوزير الدفاع لاعطاء رخص حمل السلاح للعاملين في هذا المجال، للحد من عمليات السرقة التي تستهدف محلات الصرافة.