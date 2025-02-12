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لبنان

صرّافون مسلحون

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
12-02-2025 | 02:45
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بعد زيادة عمليات السرقة التي تستهدف محلات الصرافة، أظهرت حادثة  الحمرا الاخيرة أن الصرافين اتخذوا إجراءات أمنية عبر حمل أسلحة فردية بهدف حماية أنفسهم ومصالحهم، وخصوصا بعد تعرض العديد منهم للسلب والقتل.
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وتجدر الاشارة إلى أن هناك دعوة من نقابة الصرافين لوزير الدفاع لاعطاء رخص حمل السلاح للعاملين في هذا المجال، للحد من عمليات السرقة التي تستهدف محلات الصرافة.

المصدر: لبنان 24

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