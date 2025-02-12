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لبنان
تسليم وتسلم في وزارة الصناعة غدا
Lebanon 24
12-02-2025
|
02:04
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تجرى مراسم التسليم والتسلم بين وزير الصناعة السابق جورج بوشكيان والوزير الجديد جو عيسى الخوري، عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد، في مبنى وزارة الصناعة - بدارو.
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