تسليم وتسلم في وزارة الصناعة غدا

تجرى مراسم التسليم والتسلم بين وزير الصناعة السابق جورج بوشكيان والوزير الجديد جو عيسى الخوري، عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد، في مبنى وزارة الصناعة - بدارو.

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