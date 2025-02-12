مساعدات عينية من "الريجي" لمزارعين جنوبيين

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واكبت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" معاودة مزارعي التبغ في الجنوب زراعة حقولهم فور عودتهم إلى بلداتهم بتوفير مساعدات عينية لهم، إذ أمّنت لهم أدوية زراعية واسمدة وأحذية واقية من المطر، بحسب ما أعلنت في بيان.وأوضحت "الريجي" في بيانها أن "الدعم الذي سيشمل جميع المزارعين العائدين تباعاً، خُصص في مرحلة أولى لأولئك الذين سارعوا إلى تشتيل حقولهم في عيترون ومجدل سلم وشقرا ورميش والجميجمة وعيناتا وصفد البطيخ وبيت ياحون وبيت ليف والجزء الذي انسحبت منه قوات العدو الإسرائيلي في حولا".