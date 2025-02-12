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لبنان

البزري: الحكومة الجديدة تحمل ملامح تغييرية يجب التعامل معها بإيجابية

Lebanon 24
12-02-2025 | 03:07
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رأى النائب عبد الرحمن البزري ان "الحكومة الجديدة تحمل ملامح تغييرية وهي تأتي في مرحلة انتقالية مهمة في البلاد".

ودعا في حديث اذاعي، الى "إعطاء هذه الحكومة فرصتها وإن كانت استثنت بعض الكتل"، مشددا على "أهمية التعامل الإيجابي بين الحكومة وكل الكتل السياسية لأننا في مرحلة استثنائية داخلية إقليميا ودوليا".
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ختم : "نميل إلى دعم نواف سلام وحكومته لكن الثقة تُعطى للبيان الوزاري ونحن ننتظر ماذا سيحمل لاتخاذ القرار".
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