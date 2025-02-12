Advertisement

لبنان

للمستخدمين.. بيانٌ من شركة "ألفا"

Lebanon 24
12-02-2025 | 03:40
A-
A+
Doc-P-1319335-638749542775621749.jpg
Doc-P-1319335-638749542775621749.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن شركة ألفا البيان الآتي:
 
 
تشهد بعض خدمات ألفا تباطؤا في عدد من المناطق، والعمل جار لحلّ المسألة في أسرع وقت.
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
منح دراسية بولندية للجامعة اللبنانية
lebanon 24
12/02/2025 14:38:50 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة إسرائيليّة عاجلة إلى اللبنانيين: تمّ تمديد فترة تطبيق الاتفاق
lebanon 24
12/02/2025 14:38:50 Lebanon 24 Lebanon 24
إنجاز جديد.. الجامعة اللبنانية تبدع عالميا أمام أكثر من ألف جامعة
lebanon 24
12/02/2025 14:38:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": العدوّ الإسرائيليّ نفذ تفجيراً في عيتا الشعب وأطلق النار على أطراف بنت جبيل
lebanon 24
12/02/2025 14:38:50 Lebanon 24 Lebanon 24

ألفا

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:37 | 2025-02-12
07:33 | 2025-02-12
07:25 | 2025-02-12
07:21 | 2025-02-12
07:11 | 2025-02-12
07:05 | 2025-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24