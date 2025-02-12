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لبنان

المفتي قبلان: نجاحات الحكومة أساس مركزي لرسم الهوية الوطنية للبنان

Lebanon 24
12-02-2025 | 03:56
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اكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان  في بيان ان " لا شيء  وطنيا أهم من تزخيم عمل الحكومة وبرامجها الوطنية، وهذا يمر بفهم الحكومة لواقع البلد وأولوياته وطبيعة المراحل والعقبات والحاجات وما يلزم لتفعيل مشاريع التنمية الشاملة بسياق تأمين المصلحة والسيادة الوطنية التي يفترض أن ينهض بها العمل الوزاري".
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وقال:" من دون تضامن وطني لن تقوم قائمة لهذا البلد، ودون مكافحة الفساد لا قيمة لفعاليّة العمل الوطني، ودون ضبط الأسواق وتحفيز الرساميل ووقف التنفيعات والرشاوى وكبح شهية حيتان المال العام والتعامل مع إسرائيل من باب النّد السيادي لن ينهض لبنان"، مشيرا الى ان "الحضور القوي للدولة بوجه العصابات والمافيات والكارتيلات هو الذي يحدّد قيمة الدولة والحاجة إليها، وتنفيذ الإصلاحات الإقتصادية والبرامج الصحية والإجتماعية وتحقيق الإستقرار الأمني وحماية اليد اللبنانية وردّ الودائع وتعزيز المصالحة الوطنية وإعادة الإعمار ضرورة بنائيّة بالعمل الحكومي الوطني، والمسارعة نحو الجنوب اللبناني وتحشيد المؤسسات الحكومية وقدراتها الإغاثية والإعمارية أساس لتأكيد مبدأ "حكومة لبنان لكل لبنان"، وهذا ما نتمناه بشدة، والنجاحات الوطنية للحكومة أساس مركزي لرسم الهوية الوطنية للبنان".

 
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