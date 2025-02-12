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لبنان

جابر: هذه الحكومة سترشدنا إلى الطريق الصحيح الذي يجب اتباعه وهو طريق الإصلاح

Lebanon 24
12-02-2025 | 04:28
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توجه وزير المال ياسين جابر بالشكر الى رئيس مجلس النواب نبيه برّي على دعم ترشيحه والرئيسين عون وسلام على ثقتهما والبلد في وضع صعب جدًّا وأمامنا مهمات كثيرة، داعياً الى التعاون من أجل إنجاز المهمات وهذه الحكومة سترشدنا إلى الطريق الصحيح الذي يجب اتباعه وهو طريق الإصلاح
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جابر وخلال حفل التسليم والتسلم في وزارة المالية توجه للمجتمع الدولي قائلا: ملتزمون بإجراء الإصلاحات الاقتصادية والمالية اللازمة حتى يتمكّن لبنان من استعادة الثقة المحلية والدولة"، وللمجتمع العربي قال: "لبنان بدأ رحلة العودة لكي يكون دولة قانون ونطلب دعم الدول العربيّة في هذه المرحلة الصعبة".
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