هذا ما طلبه الرئيس عون من وزير خارجية البرتغال

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طلب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من وزير خارجية البرتغال باولو رانجيل، خلال استقباله قبل ظهر اليوم، أن "تضغط دول الاتحاد الأوروبي لاستكمال انسحاب إسرائيل ضمن المهلة المحددة في 18 شباط الجاري".وقال: "لبنان يدعم المبادرة العربية للسلام ويرفض الطروحات التي تؤدي إلى حصول أي نوع من أنواع تهجير الفلسطينيين من أرضهم أو المساس بحقوقهم المشروعة التي كرستها قرارات الأمم المتحدة".