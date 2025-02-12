بعد التحقيق معه اليوم.. ماذا قرّر القاضي حلاوي بشأن رياض سلامة؟

عقد قاضي التحقيق الأول في بيروت بالتكليف القاضي بلال حلاوي جلسة في ادعاء النيابة العامة المالية على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وآخرين بجرم "اختلاس أموال عامة من خلال حسابات الاستشارات في المصرف المركزي".

Advertisement

وعاود حلاوي استجواب سلامة بحضور وكيله المحامي مارك حبقة وقرر إبقاءه موقوفا، ثم استجوب المحاميين ميشال تويني ومروان عيسى الخوري بحضور وكيليهما المحاميين كمال حيدر ويوسف لحود وقرر تركهما لقاء كفالة مالية قدرها مليار ليرة عن كل منهما، وختم التحقيق وأحال الملف على النيابة المالية لإبداء مطالعتها بالأساس تمهيدا لاصدار القرار الظني.