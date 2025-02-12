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لبنان

خرجت من منزلها ولم تعدّ... هل تعرفون عنها شيئاً؟ (صورة)

Lebanon 24
12-02-2025 | 06:53
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فُقدت الشابة صباح جنيد بعد خروجها من منزل والدها في محلة القبة - طرابلس، ولم تعدّ حتى الساعة.
 
يرجى من أي شخص شاهدها الإتّصال بالرقم 70129909.
 
  
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