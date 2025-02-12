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لبنان

وفد "الوفاء للمقاومة" وجه دعوة لـ "بو صعب" لحضور تشييع نصرالله

Lebanon 24
12-02-2025 | 07:43
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التقى نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وفدا من كتلة "الوفاء للمقاومة "  ضم النواب: حسين الحاج حسن ،وامين شري وعلي فياض، وذلك لدعوته  للمشاركه في مراسم تشييع الشهيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين.
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