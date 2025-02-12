وفد "الوفاء للمقاومة" وجه دعوة لـ "بو صعب" لحضور تشييع نصرالله

التقى نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وفدا من كتلة "الوفاء للمقاومة " ضم النواب: حسين الحاج حسن ،وامين شري وعلي فياض، وذلك لدعوته للمشاركه في مراسم تشييع الشهيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين.

Advertisement