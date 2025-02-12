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لبنان

تغيير مواعيد امتحانات "الكولوكيوم 2025": تفاصيل جديدة للطلاب

Lebanon 24
12-02-2025 | 07:50
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صححت وزارة التربية والتعليم العالي عددا من الأخطاء المادية في المواعيد التي كانت حددتها لامتحانات الكولوكيوم في دورتها الأولى للعام 2025 عبر القرار الصادر بتاريخ 24/1/2025 ، وذلك بحسب الترتيب الآتي:
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1 - امتحان الطب العام الخطي للطلاب من خارج لبنان : كان محددا الثلاثاء في 8/7/2025  الساعة 11 صباحا . وأصبح الثلاثاء في 15/1/2025 الساعة 11 صباحا.

2 – امتحان الطب العام شفهي داخل وخارج لبنان : كان محددا الأربعاء في 9/7/2025 الساعة  8.30 صباحا . وأصبح الأربعاء في 16/1/2025 الساعة 8.30 صباحا.

3 – امتحان علوم مختبرات الأسنان شفهي داخل لبنان : كان محددا الثلاثاء في 15/7/2025 الساعة 11 صباحا . واصبح الثلاثاء في 8/7/2025 الساعة 12.30 ظهرا.

4 -  امتحان علوم مختبرات الأسنان خطي خارج لبنان : كان محددا الثلاثاء في 15/7/2025 الساعة 11 صباحا . واصبح الثلاثاء في 8/7/2025 الساعة 12.30 ظهرا.

5 – امتحان علوم مختبرات الأسنان شفهي خارج لبنان : كان محددا الثلاثاء في 15/7/2025 الساعة 12.00 ظهرا . وأصبح الثلاثاء في 8/7/2025 الساعة 14.00 بعد الظهر.

6 – امتحان علوم مختبرات الأسنان ، امتحان عملي داخل وخارج لبنان ، كان محددا الأربعاء في 16/7/2025 الساعة 8.30 صباحا . وأصبح الأربعاء في 9/7/2025 الساعة 8.30 صباحا.
واكدت الوزارة ان مكان إجراء امتحانات الكولوكيوم هو في الجامعة اللبنانية – مجمع الرئيس رفيق الحريري الجامعي – الحدث .
 
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