تغيير مواعيد امتحانات "الكولوكيوم 2025": تفاصيل جديدة للطلاب

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1 - امتحان الطب العام الخطي للطلاب من خارج لبنان : كان محددا الثلاثاء في 8/7/2025 الساعة 11 صباحا . وأصبح الثلاثاء في 15/1/2025 الساعة 11 صباحا.2 – امتحان الطب العام شفهي داخل وخارج لبنان : كان محددا الأربعاء في 9/7/2025 الساعة 8.30 صباحا . وأصبح الأربعاء في 16/1/2025 الساعة 8.30 صباحا.3 – امتحان علوم مختبرات الأسنان شفهي داخل لبنان : كان محددا الثلاثاء في 15/7/2025 الساعة 11 صباحا . واصبح الثلاثاء في 8/7/2025 الساعة 12.30 ظهرا.4 - امتحان علوم مختبرات الأسنان خطي خارج لبنان : كان محددا الثلاثاء في 15/7/2025 الساعة 11 صباحا . واصبح الثلاثاء في 8/7/2025 الساعة 12.30 ظهرا.5 – امتحان علوم مختبرات الأسنان شفهي خارج لبنان : كان محددا الثلاثاء في 15/7/2025 الساعة 12.00 ظهرا . وأصبح الثلاثاء في 8/7/2025 الساعة 14.00 بعد الظهر.6 – امتحان علوم مختبرات الأسنان ، امتحان عملي داخل وخارج لبنان ، كان محددا الأربعاء في 16/7/2025 الساعة 8.30 صباحا . وأصبح الأربعاء في 9/7/2025 الساعة 8.30 صباحا.واكدت الوزارة ان مكان إجراء امتحانات الكولوكيوم هو في الجامعة اللبنانية – مجمع الرئيس رفيق الحريري الجامعي – الحدث .