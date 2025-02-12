طليس شكر حمية على دعم قطاع النقل

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شكر رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس في بيان، الوزير السابق للأشغال العامة والنقل علي حمية، مقدرا "تعاونه وتجاوبه مع مطالب القطاع وحرصه على متابعة مطالب السائقين العموميين وحقوقهم، لا سيما تحديد التعرفة الجديدة بما يحفظ حقوق السائقين والمواطنين على حد سواء، وتسهيل أمور السائقين العموميين وتطبيق القانون ومنع المخالفات والتعدي على المهنة، من خلال ظاهرة السائقين والسيارات والفانات والباصات غير العمومية التي كانت تغزو شوارعنا، لاسيما في العاصمة بيروت"، وثمن "جهود حمية في تسهيل أمور اصحاب الشاحنات والبرادات التي تعمل على الترانزيت".وختم قائلا: "كان تعاونا بناءا ومثمرا ونأمل ان يستمر مع الوزير الجديد فايز رسامني بما فيه مصلحة المواطن والسائق على حد سواء".