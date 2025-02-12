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لبنان

رسميا وبعد طول انتظار.. فتح كافة الطرقات المحيطة بساحة النجمة

Lebanon 24
12-02-2025 | 08:23
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اعلنت قيادة شرطة مجلس النواب انها باشرت فتح كافة الطرقات المحيطة بساحة النجمة بدءا من شارع المصارف وصولاً الى الوسط التجاري في بيروت، وبالتالي ستكون مفتوحة أمام كافة المواطنيين من دون أية عوائق.
 
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وكان قد علم "لبنان24" أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري قد أصدر تعليمات عاجلة بخصوص هذا الموضوع في وقت سابق من اليوم.
 
 
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