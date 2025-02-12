رسميا وبعد طول انتظار.. فتح كافة الطرقات المحيطة بساحة النجمة

اعلنت قيادة شرطة مجلس النواب انها باشرت فتح كافة الطرقات المحيطة بساحة النجمة بدءا من شارع المصارف وصولاً الى الوسط التجاري في بيروت، وبالتالي ستكون مفتوحة أمام كافة المواطنيين من دون أية عوائق.

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تعليمات عاجلة بخصوص هذا الموضوع في وقت سابق من اليوم. وكان قد علم "لبنان24" أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري قد أصدرفي وقت سابق من اليوم.

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