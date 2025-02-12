وزير الداخلية استقبل عبد الله مهنئا

استقبل وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، بعد ظهر اليوم في مكتبه بالوزارة، عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله في زيارة تهنئة وبحث معه الأوضاع العامة في لبنان.

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