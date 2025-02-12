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لبنان

وزير الداخلية استقبل عبد الله مهنئا

Lebanon 24
12-02-2025 | 08:31
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 استقبل وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، بعد ظهر اليوم في مكتبه بالوزارة، عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله في زيارة تهنئة وبحث معه الأوضاع العامة في لبنان.
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