مؤسسة مياه لبنان الجنوبي تواصل صيانة خطوط الدفع والجر في الجنوب

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أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان أنها " قامت بصيانة خطوط الدفع والجر في قضاءي صور وبنت جبيل، وتشمل الأشغال: خطوط الدفع من محطة كفرا والتي تغذي بلدة كفرا، قسم من حاريص وقسم من صربين الى محطة بنت جبيل، وذلك بالتعاون مع منظمة اليونسيف.كذلك صيانة خط الدفع 14 انش الذي يغذي بدوره صربين، بيت ليف، القوزح، عيتا الشعب ورميش، وخط دفع آخر قطر 14 انش يغذي البلدات التي تستفيد من محطة بنت جبيل إضافة الى رشاف، وصربين. اضافة الى خط دفع قطر 10 انش والذي تستفيد منه رشاف، صربين، حداثا، تبنين، عيتا الجبل، الطيري، بيت ياحون ومحطة صف الهوا التي يستفيد منها مدينة بنت جبيل، عين ابل، مارون الراس، يارون، عيناتا، عيترون و كونين".كما اعلنت انه " حرصاً منها على ضمان استمرارية المحطات والآبار واستمرار التغذية بالمياه في ظل الظروف الراهنة، تواصل فرق الكشف والصيانة والانتاج والتوزيع عملها وضمن خطة الاستجابة الطارئة لحاجات القرى والبلدات الجنوبية بعد عودة المواطنين النازحين إثر العدوان الاسرائيلي الأخير، بالكشف على خطوط الدفع والجر والشبكات والخزانات المتضررة اضافة الى شبكات التوزيع والوصلات المنزلية في كافة القرى والبلدات الجنوبية".واشارت الى " ان فرق المؤسسة كانت قد انجزت اصلاح وصيانة عدة أعطال على خطوط الدفع في بلدة صديقين قطر 10 انش فونت و6 انش، كما خط قطر 6 انش فونت، خط جر 5 انش حديد، خط جر 4 انش وآخر دفع 4 انش، بالتعاون مع منظمة العمل ضد الجوع ACF".وذكرت " أن هذه الاعطال ناتجة عن تعرض شبكة البلدة وخطوط محطة صديقين للقصف الاسرائيلي، والتي تغذي بدورها بلدات صديقين، رشكنانيه، دير عامص، البياض، جبال البطم , وزبقين.كما انجزت المؤسسة صيانة الدفاشات الغاطسة في محطة رأس العين - البص، عبر استبدال الدفاشات التي كانت تغذي محطة البص بمضخات ذات طاقة أكبر كي تتم زيادة الكميات الموزعة من المياه مباشرة من محطة رأس العين الى المناطق والأحياء المستفيدة". (الوكالة الوطنية للإعلام)