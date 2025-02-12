سلام استقبل الحريري

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام عصر اليوم في مكتبه في السراي الحكومي الرئيس سعد الحريري وعرض معه التطورات الراهنة.

وكانت مناسبة هنأ فيها الرئيس الحريري الرئيس سلام بتشكيل الحكومة متمنيا له النجاح والتوفيق في مهامه.