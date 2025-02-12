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لبنان

إنتشال أشلاء شهيد من حيّ الحومة في الخيام

Lebanon 24
12-02-2025 | 10:41
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صدر عن الدفاع المدني البيان التالي:
تواصل فرق الإنقاذ في المديرية العامة للدفاع المدني، بالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني، عمليات البحث والمسح في المناطق التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي سابقاً، وذلك بناءً على توجيهات المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد نبيل فرح.
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وفي هذا الإطار، تمكنت الفرق المختصة، اليوم الأربعاء الواقع في ١٢-٠٢-٢٠٢٥، من انتشال أشلاء شهيد من حي الحومة في بلدة الخيام، حيث تم نقلها إلى مستشفى مرجعيون الحكومي، تمهيداً لإجراء الفحوصات الطبية والقانونية اللازمة، بما في ذلك فحوصات الحمض النووي (DNA)، تحت إشراف الجهات المختصة لتحديد هويته.

تؤكد المديرية العامة للدفاع المدني عزمها على مواصلة أداء واجباتها الإنسانية والوطنية، بالتعاون الوثيق مع الجيش اللبناني، حتى استكمال عمليات البحث عن جميع المفقودين.
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