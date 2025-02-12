رسمياً.. هذا ما أعلنه لبنان اليوم عن "تمديد الهدنة"

نفى مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية المعلومات التي تحدثت عن حصول "اتفاق بين لبنان وإسرائيل على تمديد وقف النار لما بعد عيد الفطر".



‏وذكرت الرئاسة في بيان أن رئيس الجمهورية جوزاف عون أكد مراراً إصرار لبنان على الانسحاب الكامل للعدو الاسرائيلي ضمن المهلة المحددة في 18 شباط الجاري.

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