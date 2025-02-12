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لبنان

نفذ عدد من عمليات السرقة بواسطة الكسر والخلع.. "أسد صيدا" في قبضة الأمن (صورة)

Lebanon 24
12-02-2025 | 11:43
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة، البــــــلاغ التّالــــــي:

بتاريخ 30-01-2025، ادّعى مواطنٌ أنَّ مجهولاً دخل منزله الكائن في صيدا بواسطة الكسر والخلع وسرق من داخله مبلغًا ماليًا.
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على الفور، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي بإجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد هويّة السّارق وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويّته، ويدعى:

ب. ق. (من مواليد عام ۱۹۸٦، فلسطيني) ملقّب بـ “أسد صيدا”.

بتاريخ 04-02-2025 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة بكمينٍ محكمٍ في صيدا. وبتفتيشه، ضبط بحوزته المبلغ المالي المسروق.

بالتّحقيق معه اعترف، بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ عمليّة السّرقة من داخل المنزل المذكور. كما اعترف بمحاولة سرقة منزل آخر في المنطقة ذاتها.

أعيد المبلغ المالي إلى صاحبه، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأودع المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص.


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