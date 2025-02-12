بالصور.. قائد الجيش بالنيابة يتفقد وحدات عسكرية في الجنوب

Advertisement

بعدها انتقل إلى مركز الماري التابع للّواء، حيث أشاد بالجهود المتواصلة التي يبذلها العناصر في سبيل الوطن، مثمّنًا تضحيات الشهداء والجرحى.كما تفقَّدَ المركز الإقليمي للأعمال المتعلقة بالألغام، ووحدة من فوج الهندسة، ووحدة من فوج الأشغال المستقل، في ثكنة عصام شمعون – النبطية، والتقى الضباط والعسكريين، واطّلع على مهماتهم ضمن إطار مواكبة عودة الأهالي إلى أراضيهم، معربًا عن تقديره لتضحياتهم في ظل الأوضاع الاستثنائية الراهنة.