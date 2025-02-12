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لبنان

هذه رسالة "جدار الصوت" فوق بيروت

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-02-2025 | 13:30
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أثار خرق طائرة إسرائيلية لجدار الصوت فوق العاصمة اللبنانية بيروت، مساء اليوم الأربعاء، هلعاً وخوفاً في صفوف المواطنين باعتبار أن هذا الأمر لم يحصل منذ وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل يوم 27 تشرين الثاني الماضي.
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مصادر معنية بالشأن العسكريّ قالت لـ"لبنان24" إنَّ ما حصل هو "خطوة إسرائيلية" للضغط على لبنان باتجاه القبول بتمديد مهلة وقف إطلاق النار التي تنتهي يوم 18 شباط الجاري.
 
وذكرت المصادر أنَّ ما حصل كان "رسالة" أولية من إسرائيل للبنان، وأضافت: "إسرائيل تحاول انتزاع وجود طويل الأمد في لبنان والبقاء في العديد من النقاط داخل لبنان لكن هذا الأمر لن يلقى موافقة لبنانية على الإطلاق".
 
وكانت رئاسة الجمهورية اللبنانية نفت في بيان لها، اليوم الأربعاء، حصول "إتفاق بين لبنان وإسرائيل على تمديد وقف إطلاق النار بين البلدين إلى ما بعد عيد الفطر".
 
‏وذكرت الرئاسة أن رئيس الجمهورية جوزاف عون أكد مراراً إصرار لبنان على الانسحاب الكامل للعدو الاسرائيلي ضمن المهلة المحددة في 18 شباط الجاري.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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