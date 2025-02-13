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لبنان

"الهنشاك": للمشاركة في إحياء ذكرى استشهاد الحريري غدا

Lebanon 24
13-02-2025 | 01:15
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دعت اللجنة التنفيذية لحزب "الهنشاك الإشتراكي الديمقراطي" في لبنان، في بيان، جميع المحازبين والأصدقاء للمشاركة الكثيفة في التجمع الكبير لإحياء الذكرى العشرين لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، ظهر غد الجمعة، في ساحة الشهداء.
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