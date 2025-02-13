"الهنشاك": للمشاركة في إحياء ذكرى استشهاد الحريري غدا

دعت اللجنة التنفيذية لحزب "الهنشاك الإشتراكي الديمقراطي" في لبنان، في بيان، جميع المحازبين والأصدقاء للمشاركة الكثيفة في التجمع الكبير لإحياء الذكرى العشرين لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، ظهر غد الجمعة، في ساحة الشهداء.

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