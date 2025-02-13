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لبنان

مرشح وزاري "حردان"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-02-2025 | 01:30
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تحدثت معلومات عن ان مرشحا وزاريا سابقا يبدي في مجالسه الخاصة امتعاضه الشديد لعدم تسميته في الحكومة الحالية بعدما تلقى وعودا من كل من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيسي مجلسي النواب والوزراء بانه سيكون على لائحة الوزراء، ليفاجأ في لحظة اعلان الحكومة بأن اسمه لم يكن موجودا.
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وسأل: ما الذي حدث في اللحظة الاخيرة وبدل كل التسميات؟
اوساط متابعة اشارت الى ان الحملة العنيفة التي شنت على المرشح من جهات حزبية على خلفية ملفات مالية ادت الى اسقاط اسمه من التركيبة الحكومية.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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