بو عاصي: لبنان في خطر مع دخول١٣٠ الف إيراني وسوري بعد سقوط الاسد

كتب النائب بيار بو عاصي على منصة "إكس": "لبنان في خطر. ١٣٠ الف ايراني وسوري دخلوا لبنان بعد سقوط الاسد باعتراف نائب وزير الخارجية الايراني الذي طالب بتأمين الرعاية لهم. على الاجهزة الامنية تقديم تقرير مفصل في هذا الخصوص وضبط الحدود من دون التذرّع بالنقص بالامكانيات".

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