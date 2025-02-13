Advertisement

لبنان

بسبب غزارة الأمطار.. سائق شاحنة فقد السيطرة عليها فانحرفت وانزلقت في المنكوبين

Lebanon 24
13-02-2025 | 03:22
A-
A+
Doc-P-1319837-638750417306430030.jpg
Doc-P-1319837-638750417306430030.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
فقد سائق شاحنة تابعة لشركة لافاجيت السيطرة على الآلية أثناء القيادة ما أدى إلى انحرافها وانزلاقها داخل منحدر في محلة المنكوبين ـ طرابلس، من دون وقوع إصابات بشرية واقتصرت الأضرار على الخسائر المادية ، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement

ويعود سبب الحادث إلى غزارة الأمطار التي شهدتها المنطقة في الساعات الأخيرة.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:12 | 2025-02-13
04:34 | 2025-02-13
04:31 | 2025-02-13
04:30 | 2025-02-13
04:25 | 2025-02-13
04:22 | 2025-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24