بسبب غزارة الأمطار.. سائق شاحنة فقد السيطرة عليها فانحرفت وانزلقت في المنكوبين

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فقد سائق شاحنة تابعة لشركة لافاجيت السيطرة على الآلية أثناء القيادة ما أدى إلى انحرافها وانزلاقها داخل منحدر في محلة المنكوبين ـ طرابلس، من دون وقوع إصابات بشرية واقتصرت الأضرار على الخسائر المادية ، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".ويعود سبب الحادث إلى غزارة الأمطار التي شهدتها المنطقة في الساعات الأخيرة.