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لبنان

أرسلان التقى بخاري في خلدة

Lebanon 24
13-02-2025 | 06:44
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التقى رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان في دارته في خلدة سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري، بحضور مجيد أرسلان والوزير السابق البروفسور رمزي المشرفية، وجرى خلال اللقاء عرض لآخر المستجدات السياسية المحلية والإقليمية.
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واستبقى أرسلان السفير بخاري إلى مائدة الفطور.

 
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