"يازا" طالبت قوى الامن بتطبيق قانون السير لناحية الحمولة المخالفة

اعلنت "يازا" في بيان أن " فرشات تتطاير من طريق الحازمية نزولا بإتجاه غاليري سمعان، نتيجة الحمولة المخالفة لقانون السير"، وطالبت "قوى الامن الداخلي بتطبيق قانون السير وخاصة لناحية الحمولة المخالفة".

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