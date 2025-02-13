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لبنان
"يازا" طالبت قوى الامن بتطبيق قانون السير لناحية الحمولة المخالفة
Lebanon 24
13-02-2025
|
10:43
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اعلنت "يازا" في بيان أن " فرشات تتطاير من طريق الحازمية نزولا بإتجاه غاليري سمعان، نتيجة الحمولة المخالفة لقانون السير"، وطالبت "قوى الامن الداخلي بتطبيق قانون السير وخاصة لناحية الحمولة المخالفة".
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