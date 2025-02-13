انتشال أشلاء شهيد في محلة وادي قيس – الخيام

تواصل فرق الإنقاذ في المديرية العامة للدفاع المدني، بالتنسيق مع الجيش، تنفيذ عمليات البحث والمسح في المناطق التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي سابقاً، وذلك بناءً على توجيهات المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد نبيل فرح.

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وبتاريخ ١٣-٠٢-٢٠٢٥، تمكنت الفرق المختصة من انتشال أشلاء شهيد عند مدخل محلة وادي قيس – الخيام، حيث تم نقلها إلى مستشفى مرجعيون الحكومي لإجراء الفحوصات الطبية والقانونية اللازمة، بما في ذلك فحوصات الحمض النووي (DNA)، بإشراف الجهات المختصة لتحديد هويته.

وتؤكد المديرية العامة للدفاع المدني استمرارها في تنفيذ مهامها الإنسانية والوطنية، بالتعاون مع الجيش اللبناني، حتى استكمال عمليات البحث عن جميع المفقودين.