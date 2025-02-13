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لبنان

جنبلاط عرض مع السفير الأستراالي التطورات

Lebanon 24
13-02-2025 | 12:55
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استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، سفير أستراليا أندرو بارنز.

وخلال اللقاء، كان عرض لمجمل الأوضاع والتطورات السياسية في لبنان والمنطقة. (الوكالة الوطنية)
 
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