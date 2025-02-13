جنبلاط عرض مع السفير الأستراالي التطورات

استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، سفير أستراليا أندرو بارنز.وخلال اللقاء، كان عرض لمجمل الأوضاع والتطورات السياسية في لبنان والمنطقة. (الوكالة الوطنية)