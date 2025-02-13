البعريني: في ذكرى استشهاد الحريري نستذكر رجلاً حمل في قلبه حلم لبنان

كتب النائب وليد البعريني عبر حسابه على منصة "أكس": "في ذكرى استشهاد الرّئيس رفيق الحريري، نستذكر رجلاً حمل في قلبه حلم لبنان المستقر والمتميّز. غيابه ترك فراغًا كبيرًا، لكن إرثه لا يزال محفورًا في ذاكرة الشعب الذي يطالب حتى اليوم بالعدالة والسّلام".

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