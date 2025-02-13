Advertisement

لبنان

بعد الغارات.. بيان للجيش الاسرائيلي

Lebanon 24
13-02-2025 | 16:34
A-
A+
Doc-P-1320163-638750866924197681.jpg
Doc-P-1320163-638750866924197681.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب المُتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي، عبر حسابه على منصة "إكس"، ان "طائرات حربية لسلاح الجو اغارت قبل قليل بتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات والقيادة الشمالية على مواقع عسكرية تابعة لحزب الله احتوت على وسائل قتالية ومنصات صاروخية كانت تشكل تهديدًا مباشرًا على الجبهة الداخلية الاسرائيلية". 
Advertisement

تابع: "تشكل الأنشطة داخل هذه المواقع خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

اضاف: "يواصل الجيش الاسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل وهو مصمم على الحفاظ على التفاهمات بين إسرائيل ولبنان وذلك لمنع اعادة تموضع لحزب الله وإعماره".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:44 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:45 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-02-13
16:41 | 2025-02-13
16:10 | 2025-02-13
16:03 | 2025-02-13
15:55 | 2025-02-13
15:48 | 2025-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24