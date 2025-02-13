بعد الغارات.. بيان للجيش الاسرائيلي

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تابع: "تشكل الأنشطة داخل هذه المواقع خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".اضاف: "يواصل الجيش الاسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل وهو مصمم على الحفاظ على التفاهمات بين إسرائيل ولبنان وذلك لمنع اعادة تموضع لحزب الله وإعماره".