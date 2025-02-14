Advertisement

لبنان

"بهية ستتولى المهام"...الحريري "سيقول كلمته ويمشي"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
14-02-2025 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1320249-638751176411968805.jpg
Doc-P-1320249-638751176411968805.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تتجه الأنظار اليوم إلى وسط العاصمة بيروت للوقوف على مضمون وشكل الإحتفال في الذكرى السنوية العشرين لإغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لا سيما لناحية الحشد والخطاب السياسي للرئيس سعد الحريري.
ومن المرتقب ان يعلن الحريري عن العودة عن تعليق تيار المستقبل العمل السياسي، والاستعداد لخوض الانتخابات البلدية والاختيارية المقبلة في كل لبنان وبيروت تحديدا، انطلاقا من الحرص على جمع كل المكونات السياسية والطائفية في المجلس البلدي الجديد وتجنب حصول اختراقات على حساب احد المكونات، على ان تجري التحضيرات لخوض الانتخابات النيابية في كل لبنان العام المقبل. كما سيتحدث عن ترتيبات جديدة في هيكلية تيار المستقبل السياسية والإدارية والمناطقية .
Advertisement
وفي المعلومات أن الرئيس سعد الحريري لن يبقى طويلاً في لبنان لمواكبة هذه التطورات شخصياً، بل سيعود بعد أسبوع من الذكرى الى مقر إقامته في الإمارات العربية المتحدة بعد تسليم المهام الى عمته السيدة بهية الحريري والأمور التنفيذية في الأمانة العامة مجدداً الى أحمد الحريري. وسيغيب سعد لمدة سنة عن لبنان ويعود في شباط 2026 ويمكث فيه لمواكبة الحملات الإنتخابية النيابية في دورة أيار 2026.



المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:44 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:31 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:48 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:45 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:08 | 2025-02-14
04:00 | 2025-02-14
03:42 | 2025-02-14
03:38 | 2025-02-14
03:35 | 2025-02-14
03:30 | 2025-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24