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لبنان
"بهية ستتولى المهام"...الحريري "سيقول كلمته ويمشي"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
14-02-2025
|
01:15
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تتجه الأنظار اليوم إلى وسط العاصمة بيروت للوقوف على مضمون وشكل الإحتفال في الذكرى السنوية العشرين لإغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لا سيما لناحية الحشد والخطاب السياسي للرئيس سعد الحريري.
ومن المرتقب ان يعلن الحريري عن العودة عن تعليق تيار المستقبل العمل السياسي، والاستعداد لخوض الانتخابات البلدية والاختيارية المقبلة في كل لبنان وبيروت تحديدا، انطلاقا من الحرص على جمع كل المكونات السياسية والطائفية في المجلس البلدي الجديد وتجنب حصول اختراقات على حساب احد المكونات، على ان تجري التحضيرات لخوض الانتخابات النيابية في كل لبنان العام المقبل. كما سيتحدث عن ترتيبات جديدة في هيكلية تيار المستقبل السياسية والإدارية والمناطقية .
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وفي المعلومات أن الرئيس سعد الحريري لن يبقى طويلاً في لبنان لمواكبة هذه التطورات شخصياً، بل سيعود بعد أسبوع من الذكرى الى مقر إقامته في الإمارات العربية المتحدة بعد تسليم المهام الى عمته السيدة بهية الحريري والأمور التنفيذية في الأمانة العامة مجدداً الى أحمد الحريري. وسيغيب سعد لمدة سنة عن لبنان ويعود في شباط 2026 ويمكث فيه لمواكبة الحملات الإنتخابية النيابية في دورة أيار 2026.
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
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خاص "لبنان 24"
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