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لبنان

بالصور.. السفيرة الأميركية تزور ضريح الحريري

Lebanon 24
14-02-2025 | 03:38
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زارت السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون، صباح اليوم الجمعة، ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري، في وسط بيروت.
 
وبدأ منذ الصباح توافد الحشود إلى وسط بيروت استعدادا لإحياء الذكرى 20 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري.
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