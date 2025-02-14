بالصور.. السفيرة الأميركية تزور ضريح الحريري

زارت السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون، صباح اليوم الجمعة، ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري، في وسط بيروت.

Advertisement وبدأ منذ الصباح توافد الحشود إلى وسط بيروت استعدادا لإحياء الذكرى 20 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري.